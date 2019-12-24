На заседании Апелляционного суда Киева, который сегодня рассматривает жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в словах адвоката Влада Добоша обнаружилось противоречие. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Неувязка в заявлении адвоката Юлии Кузьменко. Он пытался убедить суд, что Кузьменко и Антоненко (Андрей Антоненко, главный подозреваемый - Ред.) были шапочно знакомы и встречались всего дважды - и то по случайности. То есть никого вместе убить не могли", - говорится в сообщении.

Но после, отмечает канал, адвокат говорит, что третья встреча у них произошла на следующий день после убийства Шеремета. "Риффмастер" сам позвонил Юлии и пригласил ее на концерт в столичном "Доккер-пабе", который состоялся 21 июля - сразу после гибели журналиста", - пишет Политика Страны.

"Хотя это как раз говорит в пользу версии следствия. Ведь полузнакомых людей вряд ли будут приглашать личным звонком на концерт. Видимо, связь между Антоненко и Кузьменко была более тесной, чем утверждает защитник", - говорится в сообщении.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.

Напомним, такое же заседание должно было состояться в пятницу, 20 декабря, но его отменили из-за неявки прокуроров. Тогда адвокаты и активисты все же настаивали на проведении заседания и грозили, что не покинут зал и не дадут вывезти в СИЗО Юли. Кузьменко. Однако подозреваемую удалось вывести из зала с помощью спецназа.

Также мы сообщали, что во время штурма спецназом суда в Киеве побили сторонника Кузьменко, у него может быть сломана шея.