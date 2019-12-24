Сегодня, 24 декабря, на сцене Октябрьского дворца пройдет уникальный для украинской театральной сцены музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины", где Ольга Сумская на глазах у мужа будет заигрывать с другим. Мюзикл стал дебютным для Театра Александра Меламуда и сразу покорил сердца зрителей.

Постановка каждый раз собирает аншлаг, и на это есть как минимум 5 причин:

1. В какой еще вселенной, кроме как в Театре Александра Меламуда, можно увидеть любимых народных артистов, которые целых 20 номеров поют вживую? - Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло раскрываются в ярких образах и как артисты, и как вокалисты.

2. Театр начинается с веселых трубадуров, которые встречают ошеломленных зрителей при входе в "Солнечную долину". Музыканты созывают народ под звуки тромбона и огромного барабана, а поет сам Александр Меламуд. Провожают театралов уже развеселившихся и осыпанных сувенирными долларами с портретом Александра Меламуда. Кстати, эта театральная валюта приносит удачу. Нужно лишь успеть поймать купюру, падающую прямо на зрителя в конце спектакля.

Фото: Страна.ua

3. Искрометная постановка веселит и опьяняет, словно бокал шампанского. Только для прекрасного настроения не нужен повод. После мюзикла вы будете напевать джазовые партии Гленна Миллера и пританцовывать еще долгое время!

4. Вы влюбитесь в джаз (в спектакле живая музыка – ее исполняет джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под управлением Андрея Соловьева), влюбитесь в мюзикл – и эта любовь навсегда станет для вас источником невероятных впечатлений и воспоминаний.

Алексей Вертинский и Ольга Сумская. Фото: facebook.com/melamud.official

5. Если вам необходимо прекрасное настроение и нескучный вечер в приятной компании, то вам непременно нужно заглянуть в "Солнечную долину", которая соединяет сердца!

Успейте зарезервировать места в зрительном зале и подарите себе и своим близким поистине новогоднее настроение!

Билеты можно купить на сайтах Parter.ua, Concert.ua, Kontramarka.ua.

Вчера, 23 декабря, любители театра смогли насладиться мюзиклом бродвейского размаха "Весна для Гитлера" с Алексеем Вертинским, Алексеем Сухановым и Александром Меламудом в главных ролях.

"Страна" уже писала, что Театр Александра Меламуда в этом году запланировал поставить сразу три спектакля подряд в канун Нового года: сказку для взрослых "Дракон", комедию "Весна для Гитлера" и мюзикл "Серенада Солнечной долины".