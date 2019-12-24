Адвокат Стефан Решко, защищающий бывших сотрудников "Беркута", над которыми сегодня состоялся суд, прокомментировал слухи о готовящемся обмене его подзащитных.

Фото: Страна.ua

Как сообщил корреспондент "Страны" сами подозреваемые отказались комментировать свою готовность идти на обмен, переадресовывая все вопросы адвокатам.

По словам защиты, информацию о возможном обмене они узнали из СМИ и здесь нечего комментировать, так как официальной информации у них нет.

"В 2016 году мы были категорически против обмена, а на сегодняшний день мы про обмен услышали из СМИ и не комментируем

"В 2016 году мы были категорически против обмена, а на сегодняшний день мы про обмен услышали из СМИ и не комментируем. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую", - адвокат Стефан Решко.

Отметим, что сегодня суд над "беркутовцами" закончился. Новое заседание назначено на 14 января. "Страна" вела онлайн репортаж из зала суда.

Ранее сообщалось, что Украина готовит на обмен экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане.

Также мы писали, что в Киеве экс-бойца "Беркута" освободили под домашний арест.