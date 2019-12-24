Украинцам разрешили ездить в Эквадор и Колумбию без виз
Украина подписала соглашения о безвизе с Эквадором и Колумбией. Об этом в своем телеграм-канале заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Только утвердили международные Соглашения с Правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал премьер.
Гончарук уточнил, что таким образом, украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней.
Фото: web.telegram.org
Напомним, на днях в МИД Украины анонсировали безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией с 22 декабря этого года.
Ранее "Страна" писала о том, что Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе.
Также мы сообщали, что Кабмин Гончарука поставил цель добиться безвиза с монголами и земляками Боба Марли.
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