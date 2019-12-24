Украина подписала соглашения о безвизе с Эквадором и Колумбией. Об этом в своем телеграм-канале заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Только утвердили международные Соглашения с Правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал премьер.

Гончарук уточнил, что таким образом, украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней.

Фото: web.telegram.org

Напомним, на днях в МИД Украины анонсировали безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией с 22 декабря этого года.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе.

Также мы сообщали, что Кабмин Гончарука поставил цель добиться безвиза с монголами и земляками Боба Марли.