В Минюсте опубликовали реестр должников, в котором оказались более 1,7 миллиона украинцев. Туда вошли даже те, кто вовремя не заплатили за коммуналку или кредит. Об этом сообщает Опендатабот.

При этом 92% исполнительных производств - взыскание с физических лиц, 8% - с юридических. Отмечается, что люди чаще всего попадают в реестр через:

проиграли суд и не выполнили решение суда

не оплатили административный штраф (например, за нарушение правил дорожного движения)

не оплатили вовремя коммунальные услуги

не выплачивают алименты

не выплатили вовремя кредит - банк взимает задолженность через нотариуса.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - пояснил юрист Опендатабот Никита Подгайный.

При этом за ноябрь налоговый долг ФОПов сократился на 2 миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей. Также стало известно, как проверить наличие или отсутствие себя в реестре должников.

Фото: opendatabot.ua

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности.

Коллекторам намерены запретить запугивать должников и материться.

Напомним, что многие банки в Украине решили снизить своим вкладчикам проценты по депозитам.