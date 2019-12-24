Депутаты горсовета Ровно во время сессии во вторник запретили проведение маршей равенства в городе, передает УНИАН.

Как сообщается, такое решение было мотивировано тем, что подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.

Отмечается, что спор во время принятия решения был вызван вопросом, кто будет осуществлять контроль его выполнения и принимать меры в случае выявления нарушений. В итоге депутат решили, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности.

За соответствующее решение проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, двое воздержались, против никто не голосовал.

Как стало известно, 1 января ЛГБТ-сообщество намерено провести акцию в Ровном. В этот же день планируется проведение мероприятий по случаю очередной годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за нападения радикалов два участника ЛГБТ-марша попали в больницу.

Также мы писали, что Рада сняла с повестки дня закон о штрафах за критику ЛГБТ.