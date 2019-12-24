ВАКС взял экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арест
Под ночной домашний арест отправил Высший антикоррупционный суд бывшего первого зама главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову. Об этом сообщает САП на своей странице в соцсети.
Уточняется что суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Также Пимахову обязали носить электронный браслет, по первому требованию прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение свой загранпаспорт.
Фото: facebook.com
Напмним, 19 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении в коррупции экс-первому замглавы Госмиграционной службы Дине Пимаховой. Еще в 2017 году Пимахова "сдала" агента НАБУ, который предлагал ей взятку, а потом оказалось, что он работал под прикрытием в рамках уголовного дела по разоблачению коррупции в Госмиграционной службы. Тогда против агента НАБУ начали следственные действия сотрудники СБУ, но затем дело заглохло. И вот теперь его снова реанимировали.