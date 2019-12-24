Под ночной домашний арест отправил Высший антикоррупционный суд бывшего первого зама главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову. Об этом сообщает САП на своей странице в соцсети.

Уточняется что суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Также Пимахову обязали носить электронный браслет, по первому требованию прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение свой загранпаспорт.

Фото: facebook.com

Напмним, 19 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении в коррупции экс-первому замглавы Госмиграционной службы Дине Пимаховой. Еще в 2017 году Пимахова "сдала" агента НАБУ, который предлагал ей взятку, а потом оказалось, что он работал под прикрытием в рамках уголовного дела по разоблачению коррупции в Госмиграционной службы. Тогда против агента НАБУ начали следственные действия сотрудники СБУ, но затем дело заглохло. И вот теперь его снова реанимировали.