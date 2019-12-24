В Министерстве цифровой трансформации (Минцифртранс) провели исследование уровня цифровых навыков жителей Украины. Об этом сообщается на сайте портала министерства Дія.

По итогу сообщается, что 37,9% украинцев в возрасте 18-70 лет имеют цифровые навыки ниже среднего. Еще 15,1% вообще не владеют ими. Таким образом 53% украинцев находится ниже отметки "средний уровень" по методологии оценки Европейской комиссии.

"Мы получили ответ на то, что украинцы понимают под "цифровой грамотностью" и чувствуют ли они потребность в обучении цифровой грамотности. Это очень важная информация, которая позволит Министерству цифровой трансформации эффективно реализовать политику в сфере развития цифровых навыков граждан", - сказано в сообщении.

Во время сбора данных выборочная совокупность населения в возрасте 18-70 лет составила 1800 людей. Молодежь в возрасте 10-17 лет опрашивали через анкеты - выборочная совокупность - 859 людей. Выборочная совокупность людей с проблемами слуха составила 219 людей, их опрашивали через анкеты.

Фото: osvita.diia.gov.ua

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