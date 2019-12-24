Со второго января 2020 года в Украине заработает Офис генерального прокурора. Соответствующая информация опубликована в газете Голос Украины. Приказ был подписан генпрокурором Русланом Рябошапкой 23 декбаря.

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе.

Как сообщалось, парламент принял закон о реформе органов прокуратуры в сентябре. Документ предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Как известно, из 1339 прокуроров 729 не прошли первую волну аттестации в Генпрокуратуре. Сейчас в Украине в разгаре третий этап переаттестации в новый Офис генпрокурора. Начиная с 3 декабря, кадровые комиссии проверяют выполнение практического задания и заслушивают сотрудников ГПУ на собеседовании.