Киевское Динамо после провальной половины сезона затеяло масштабную перетряску состава. Киевляне опровергли слухи об интересе к полузащитнику луганской Зари Дмитрию Иванисене, зато планируют этим летом вернуть из Луганска защитника Александра Тимчика и полузащитника Богдана Леднева, которые выступают там на правах аренды.

Об этом передает официальный Facebook столичного клуба.

"Продавать или обменивать футболистов Динамо не планирует, как и не интересуется полузащитником Зари Дмитрием Иванисеней.

Напомним, что Тимчик выступает в составе Зари с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей в чемпионате Украины и шесть поединков квалификации Лиги Европы.

Леднев защищает цвета луганского клуба с июля 2018. В нынешнем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге (забил 9 мячей) и пять игр в квалификации Лиги Европы (1 гол)", - уточнили в пресс-службе клуба.

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Ранее "Страна" сообщала, что лучшего бомбардира киевского Динамо заподозрили в употреблении допинга.