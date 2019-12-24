Во вторник, 24 декабря, станция метро "Майдан Независимости" в Киеве и пересадка на другу станцию закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена столицы в Facebook.

"Внимание! Станция "Майдан Незалежности" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Как отмечается информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Позже в пресс-службе метрополитена сообщили о возобновлении работы станции в обычном режиме. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Скриншот: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Напомним, вчера в Киеве правоохранительные органы задержали группу "минеров", которые в течение трех месяцев сообщали об угрозе взрыва ТРЦ "Магелан".

Также мы писали, что в Кабмине одобрили наказание для телефонных минеров сроком в 8 лет.