В Черное море в 30 раз с начала 2019 года зашел корабль НАТО и пришвартовался в одесском порту. Фото
Утром во вторник, 24 декабря, ракетный эсминец ВМФ США USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт. Об этом сообщает одесское издание "Думская".
Сообщается, что несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно. Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море 2019 году, из них 15 заходили в Одессу.
Ранее командование 6-м флотом США сообщило, что эсминец прошел Босфор и направляется в Черное море.
Фото: dumskaya.net
Как сообщала "Страна", эсминец "Росс" входил в Черное море перед выборами. В посольстве США заявили, что это "ради усиления безопасности и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
Напомним, что в Великобритании решили сократить армию ради экономии бюджета и отдать США свой авианосец.
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