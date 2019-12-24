Утром во вторник, 24 декабря, ракетный эсминец ВМФ США USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Сообщается, что несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно. Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море 2019 году, из них 15 заходили в Одессу.

Ранее командование 6-м флотом США сообщило, что эсминец прошел Босфор и направляется в Черное море.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", эсминец "Росс" входил в Черное море перед выборами. В посольстве США заявили, что это "ради усиления безопасности и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Напомним, что в Великобритании решили сократить армию ради экономии бюджета и отдать США свой авианосец.