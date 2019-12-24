Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований. Об этом говорится на сайте парламента в карточке законопроекта №2116.

Согласно документу, ведомство ожидает перезапуск. А это значит, что сразу после его вступления в силу будет уволен директор ГБР Роман Труба и его заместители.

Теперь Госбюро расследований будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.

Если сейчас руководителя ГБР и его заместителей назначают по результатам конкурса, и они должны вместе принимать важные решения, то согласно этому закону директор ГБР сам назначает себе трех заместителей и определяет их обязанности.

При доработке документа ко второму чтению установили, что президент будет определять организационную структуру Госбюро расследований.

Кроме того, указаны причины, по которым президент может уволить директора ГБР:

заявление по собственному желанию,

назначение на другую должность,

65-летний возраст,

состояние здоровья,

недееспособность,

уголовное/коррупционное преступление,

прекращение украинского гражданства,

смерть,

необоснованные активы.

Кроме того, в список причин для увольнения добавили пункт "вывод Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики".

По таким же причинам директор ГБР может уволить своих заместителей.

Пока еще действующий глава Госбюро расследований Роман Труба уже отреагировал на подписание законопроекта.

"Изменения в закон о ГБР подписан. С вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, уверен: мы сделали то, что не сделал бы никто - без всякой поддержки, меньше, чем через год, запустили в работу новый правоохранительный орган", - написал Труба в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/truba_roman

Как пишет телеграм-канал "Политика Страны", после подписания президентом закона о перезапуске ГБР полномочия руководство Госбюро автоматически прекращаются и глава государства в течение 5 дней должен назначить и.о. руководителя.

"Как и предполагала "Страна" некогда главный претендент на этот пост замгенпрокурора Трепак сошел с дистанции. Две наиболее вероятные кандидатуры, которые сейчас обсуждаются - Ирина Венедиктова и Денис Монастырский (последний, впрочем, в комментарии "Стране" опроверг планы на руководство ГБР). Оба считаются людьми, близкими к главе МВД Авакову", - говорится в сообщении.

Также "Политика Страны" не исключает, что и.о. будет назначена некая нейтральная фигура, а основная борьба лоббистских групп развернется уже во время конкурса на должность полноценного директора Госбюро.

Ранее "Страна" писал о том, что ГБР арестовало шесть элитных машин экс-нардепа Микитася, включая Lamborghini Urus.

Также мы сообщали, что в ГБР обыскали офис Порошенко и говорят, что нашли украденные с Банковой телевизоры.