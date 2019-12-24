За ноябрь зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составила 80 тыс. гривен, в то время как его заместители получили от 143 тыс. до 195,3 тыс. гривен. Об этом сообщили в министерстве по запросу УН.

Как сообщается, сумма средств, начисленных Милованову за ноябрь составила 79 883 гривны, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 156 387 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 169 009 гривен, Светланы Панаиотиди – 150 807 гривен, Дмитрия Романовича – 160 333 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 195 350 гривен, Сергея Николайчука – 142 939 гривен, Юлии Свириденко – 151 227 гривен, Инны Метелевой – 163 375 гривен.

Фото: ukranews.com

Напомним, в начале декабря Милованов заявил, что неудовлетворен размером своей зарплаты. По его словам, он получает 18 тысяч гривен, но их ни на что не хватает. Милованов также сказал, что живет на собственные сбережения.

Как писала "Страна", несмотря на то, что ранее депутат от "Слуги народа" Анна Скороход написала об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, тот опровергает информацию СМИ о собственной отставке.

Ранее Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.