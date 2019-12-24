В полиции Киева устанавливают обстоятельства ДТП на улице Сверсюка в Днепровском районе города с участием легкового автомобиля "Мицубиси" и маршрутки, в котором травмировались семь пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным "Информатора", женщина прошла освидетельствование на приборе "Драггер", который показал 2,20 промилле. Этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз. Ее доставили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать наличие алкоголя в крови. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Сообщение о ДТП в Днепровском районе Киева в дежурную часть поступило в 21:30. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мицубиси" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу.

Так, после получения информации от медработников относительно степени телесных повреждений пострадавших, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в жилом массиве Киево-Святошинского района Киевской области вечером 23 декабря автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Также опубликовано видео чудесного спасения мужчины в Киеве при столкновении авто с грузовиком.