Только 25% опрошенных украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результату опроса Социологической группы Рейтинг, опубликованного во вторник, 24 декабря.

Согласно результатам исследования 64% респондентов высказались против данной инициативы. Еще 7% оказались безразличны к этому вопросу и 4% не смогли ответить.

Как отмечают социологи, в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году лишь 15% поддерживали эту идею, 69% были против).

При этом больше сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре 23% – за и 66% - против, на юге-15% и 74% соответственно, на Востоке – 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Скриншоты: Рейтинг

Опрос проводился среди жителей Украины от 18 лет и старше среди 2 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face) 5-8 декабря. Погрешность составляет не более 2,2%.

Ранее сообщалось, что в ПЦУ отказались переносить Рождество на 25 декабря.

Также мы писали, что ПЦУ "тестирует" новую дату Рождества: на Волыни литургию отслужат 25 декабря и 7 января.