На заседании Кабинета министров Украины инициировали изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине, в частности приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Об этом сообщается в телеграм-канале премьера Алексея Гончарука.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - указывается в сообщении, опубликованном во вторник, 24 декабря.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Как сообщала "Страна", в Бельгии зафиксировали первую смерть из-за вейпа. По данным журналистов, умер 18-летний парень, которому подарили вейп в подарок на день рождения. Отмечается, что Рафаэль Пауерт погиб спустя менее чем месяц после перенесенной пневмонии, причиной которой, по словам врачей, стал именно вейп.

Напомним, что бывшая и.о. министра здравоохранения Украины рассказала, чем опасны вейпы, кальян и айкос.