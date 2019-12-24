На 0,5 - 1 гривну подешевел бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря. Об этом пишет enkorr, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп /литр, Amic снизил цену бензина на 80 коп /литр, дизтопливо - на 70 коп /литр.

"В консолидированной сети группы" Приват ", которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/литр", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС призвал участников рынка снизить цены на топливо.

Также мы сообщали, что до этого АМКУ потребовал, чтобы АЗС снизили цены на топливо.