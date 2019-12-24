Мендель надела пеструю блузку и показала елку Зеленского. Фото
Пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель показала снимок украшенной к Новому году елки в Офисе президента. Соответствующее фото она сама сфотографировала и опубликована на своей странице в Instagram.
При этом, судя по фотографии, елок в Офисе президента две - большая и маленькая. На фото Мендель позирует с елкой в пестрой блузке.
Фото: Instagram/iuliia_mendel
Ранее сообщалось, что под Днепром установили новогоднюю елку на глубине 40 метров. Перед этим днепровские дайверы также опустили под воду кабину КамАЗа, автоцистерну и мотоцикл, чтобы создать искусственный риф.
Также мы писали, что на Софийской площади в Киеве зажгли главную елку страны.
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