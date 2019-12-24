Выяснились подробности о потерпевшем крушение сегодня в Хабаровском крае России суперсовременном истребителе-невидимке Т-50. Выяснилось, что этот военный самолет был первым серийным образцом и до конца 2019 года его должны были сдать военным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца года", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что передача техники была запланирована на текущую неделю.

Напомним, крушение произошло во время испытательного полета. Летчик успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете.

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