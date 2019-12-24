В харьковском зоопарке отпраздновали день рождения самки бегемота Степаниды, которой исполнилось 27 лет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, бегемотиха - коренная харьковчанка и 16-й бегемот, который родился в харьковском зверинце. В ее просторном вольере для именинницы устроили настоящий праздник. Сотрудники зоопарка украсили помещение цветами и сделали для Степаниды импровизированный торт. Он был украшен капустой, яблоками и морковью. Отмечается, что лакомства пришлись ей по вкусу, поэтому торт был съеден моментально.

Видео: YouTube/ТСН

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