После громкого скандала со скрытыми камерами наблюдения в раздевалках элитного спортклуба "5 элемент" (принадлежит Петру Порошенко - Ред.) заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион новую картину под названием "Смотрящий".

Об этом она заявила на своей странице в соцсети.

На картине автор изобразил находящихся в раздевалке полуобнаженных девушек. А в центре композиции он расположил мужчину, похожего на экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Выставляю на продажу картину. Масло, холст. Название "Смотрящий". Стартовая цена - 700 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку. Финал аукциона в 14.00. Картина заряжена на сексуальные фантазии", - говорится в сообщении Светланы Крюковой.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в спортклубе Порошенко обнаружили систему тотальной слежки за посетителями.

Также мы сообщали, что в спортклубе Порошенко продают абонементы за 51 тысячу и отрицают слежку за посетителями.