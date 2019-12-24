В Высшем антикоррупционном суде отправили бывшего первого зампреда председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.

Кроме того, Пимахову обязали носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Подозреваемая сдала на хранение загранпаспорт.

Скриншот: Facebook/САП

Национальное антикоррупционное бюро 19 декабря сообщило Пимаховой о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.

Об этом деле "Страна" уже подробно писала в ноябре 2017 года. Пимахова "сдала" агента НАБУ, который предлагал ей взятку, а потом оказалось, что он работал под прикрытием в рамках уголовного дела по разоблачению коррупции в Госмиграционной службе. Тогда против агента НАБУ начали следственные действия сотрудники СБУ, но затем дело заглохло.

Также сообщалось, что в марте 2018 года Кабинет министров уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову по собственному желанию.