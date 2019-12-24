Сегодня в Православной церкви Украины заявили, что не будут переносить Рождество с 7 января на 25 декабря.

Аргументация была интересной - чтобы верующие не ушли из ПЦУ в УПЦ Московского патриархата.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями "двойного празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - заявил спикер новой церкви Евстратий Зоря.

То есть в ПЦУ не возражают против самого перехода на католическое Рождество, но опасаются негативной реакции верующих. Фактически признавая раскол между руководством новой церкви и ее паствой по важнейшему вопросу - когда праздновать рождение главы всех христианских церквей.

И подобное двоемыслие для ПЦУ не новость. "Страна" вспомнила, что в новой церкви говорили о переходе на католическое рождество.

"Мы можем делать это в будущем"

Комментировать вопрос перехода на католическое Рождество в ПЦУ начали еще после получения Томоса об автокефалии.

Причем позиция новосозданной церкви сразу отличалась двойственностью. Говорилось, что праздновать будут, как и раньше - 7 января. Но не против и перейти на европейский, протестантско-католический стандарт - 25 декабря.

Таким образом у Епифания пытались балансировать между соображениями конъюнктуры - "будем как на цивилизованном Западе" - и опасением, что столь быстрый прыжок в сторону католиков оттолкнет от церкви самых консервативных верующих.

То есть не "политических украинцев", которые перешли в ПЦУ на волне событий 2018-2019 годов, а тех, кто действительно воцерковлен и хранит традиции - в числе которых и дата православного рождества.

Проследим, что говорили о смене календаря в ПЦУ.

В прошлом году пресс-секретарь церкви, архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что идея перехода на новый стиль имеет как сторонников, так и противников.

"В прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводили к разделению в церквях, даже к расколам, длящимся десятилетиями. Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не поднимается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением Томоса. Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований об этом в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ в., не устанавливалось", – заявил Зоря.

Он подчеркнул, что распространение информации о внедрении "нового стиля" в связи с предоставлением Томоса является "информационной провокацией с московскими корнями". Тем не менее, дальнейшие заявления что Зори, что Епифания говорили о том, что они и сами не против перейти на новый стиль

Так, отец Евстратий говорил, что все желающие могут отпраздновать Рождество 25 декабря. Ту же мысль выдвигал и Епифаний. Он позволял своей пастве отмечать в декабре, "если они этого хотят".

"Большинство поместных православных церквей праздную Рождество по новому, григорианскому календарю. И с, если это будет восприниматься украинским народом", - сказал он.

С тем, чтобы перейти на новый календарь, Епифаний не видел проблем. "Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - подчеркнул он.

Ближе к дате католического рождества, глава ПЦУ заявил, что 7 января - не догма. Но общество ее тем не менее придерживается.

"Как Православная церковь Украины мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас это еще неактуально. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - отметил он.

Впрочем, и в прошлом году Епифаний говорил, что возможно, в будущем перенос и состоится, но пока в украинском обществе на это нет запроса. "Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", - сказал он.

Как Украину переводят на западный формат

В 2017 году власть утвердила 25 декабря выходным днем - хотя на основной части Украины Рождество отмечают 7 января, которое осталось выходным.

В декабре же рождение Христа празднуют немногочисленные украинские католики и протестанты.

Несколько иная ситуация была на Западной Украине, где проживают миллионы греко-католиков. Но и в УГКЦ пока не стали менять официальную дату Рождества - 7 января. Даже несмотря на официальный выходной от Порошенко и Парубия.

То есть это была очередная политическая акция под лозунгом похода в Европу. Которая пока не поддерживается большинством населения страны. По свежим данным группы "Рейтинг", только 25% опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества на декабрь. 64% респондентов - против.

Примерно такое же соотношение и в мировом православии. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви празднуют 7 января. По западному календарю отмечают греки и болгары: Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных церквей.

Как видим, с численном эквиваленте - гораздо меньше православных празднуют Рождество в декабре. Славянские церкви гораздо многочисленнее греческих.

А вот католиков и протестантов, для которых 25 декабря - праздник, в мире почти два миллиарда. Поэтому определение "католическое рождество" применительно к этой дате вполне уместно - хотя с этим и спорят "свидетели 25 декабря" в Украине.