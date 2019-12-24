Сегодня, 24 декабря, суд будет рассматривать апелляцию меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, детского хирурга Юлии Кузьменко.

Согласно материалам дела, Кузьменко непосредственно закладывала взрывное устройство под автомобиль журналиста и приводила бомбу в действие.

Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Защита Кузьменко подала апелляцию, которая должна быть рассмотрена в судебном порядке.

Такое заседание уже было назначено на 20 декабря. Однако суд не состоялся.

На заседание не явились прокуроры. Как позже пояснили в Генпрокуратуре, причиной неявки стороны обвинения стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.

Суд в итоге штурмовал спецназ из-за того, что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится заседание. Не обошлось без пострадавших. Одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.

Сегодня это заседание все-таки должно состояться. Начало - в 12:00. "Страна" передает, что происходит в зале суда и возле него. Материал обновляется.

Суд по Кузьменко. Прямой эфир

13:55 Суд ушел на перерыв.

13:50 Кузьменко была официально в отпуске до 21 июля, заявил адвокат. В ночь убийства она была дома и утром тоже, заявляет защитник.

13:45 Вечером 18 июля Кузьменко встречала родственников в аэропорту "Борисполь", говорит адвокат. Родственники прилетели в половину второго ночи, а домой вся компания приехала в пять утра. Адвокат считает, что это могло как-то помешать Кузьменко убить Шеремета на следующую ночь.

13:38 Небольшая неувязка в заявлении адвоката. Он пытался убедить суд, что Кузьменко и Антоненко были шапочно знакомы и встречались всего дважды - и то по случайности. То есть никого вместе убить не могли.

Но после он говорит, что третья встреча у них произошла на следующий день после убийства Шеремета. "Риффмастер" сам позвонил Юлии и пригласил ее на концерт в столичном "Доккер-пабе", который состоялся 21 июля - сразу после гибели журналиста.

То есть это как раз говорит в пользу версии следствия. Ведь полузнакомых людей вряд ли будут приглашать личным звонком на концерт. Видимо, связь между Антоненко и Кузьменко была более тесной, чем утверждает защитник.

13:37 С Дугарь Антоненко был вообще не знаком, утверждает адвокат.

13:34 Защита рассказывает, что Кузьменко с Антоненко познакомились случайно в январе 2016 года - Юлия была свидетелем ДТП, в которое попал "Риффмастер". Это, по его словам, доказывает, что специально Антоненко ее не "подбирал".

Адвокат говорит, что с тех пор и до убийства Шеремета они встретились всего дважды.

13:32 В Сети опубликовали комментарий Кузьменко в Facebook, где она поддерживает сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Убийство антимайдановцев она называет "прекрасной майской традицией".

13:30 Защита, похоже, ведет линию защиты Антоненко, а не Кузьменко. Адвокат пытается опровергнуть, что человек в принтах - это не "Риффмастер". "Если это Антоненко, то я балерина. Не понимаю к чему этот бред о принтах на кофте".

13:26 Адвокат зачитывает часть "пидозры" националистке Вите Заверухе, которую судили в 2015 году. Там встречаются те же слова, что и в подозрении Антоненко. "Руководствуясь ультранационалистическими идеями..."

13:32 "Прокуроры ссылаются на так называемые экспертизы", - говорит адвокат.

13:19 Судья зачитывает постановлене Печерского суда, который арестовал Юлию Кузьменко.

13:18 Кузьменко уже находится вне бокса, рядом в адвокатом.

13:16 Суд вернулся. Адвокат говорит, что материалы дела ничего не доказывают. "Я не знаю, причем тут допросы Антоненко".

12:57 Суд ушел на перерыв, дав защите изучить документы следствия.

В зале тем временем едят пирожки.

12:56 Прокурор зачитывает некоторые доказательства по делу, которые свидетельствуют о вине не только Кузьменко, но и Антоненко с Дугарь.

12:51 Суд согласился просмотреть диск, предложенный адвокатом.

12:46 Слово взял прокурор. Говорит, что дело не рассматривается по сути, поэтому допросы свидетелей неуместны. Суд постановил, чтобы сторона защиты дала дополнительные объяснения.

12:43 Всего защита просит допросить пять свидетелей. Включая саму Кузьменко и ее маму. Судья тут же попросил всех свидетелей уйти - их вызовут, если судья удовлетворит ходатайство о допросе.

12:40 Суд возобновился. Адвокат говорит о "непосредственном алиби" Кузьменко на момент убийства Шеремета. И предлагает допросить свидетелей - в частности, сожителя Петра Кияна (он же "Электрик").

12:32 Суд ушел на перерыв, пока зал не очистят посторонние. Адвокат в перерыве отчитывает тех, кто шумит. "50 раз буду повторять или что?".

12:29 Юлия ждет вердикта в стеклянном боксе.

Фото "Страны"

12:28 В зале заседаний идет торг, кому оставаться, кому выходить.

12:23 Судья просит всех, кроме журналистов, поручителей и близких родственников, уйти из зала заседаний. Тогда он выпустит Кузьменко из стеклянного бокса.

Его поддержал адвокат Кузьменко. Дело в том, что перед заседанием активисты, которые явились в суд, громко кричали - и судье пришлось тоже повышать голос. Он крикнул "Тихо все!".