В Харькове впервые показали уникальную скифскую диадему из золота, которой более 2,5 тысяч лет. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Уточняется, что в археологическом музее представили золотые украшения, глиняную посуду, фрагменты одежды и оружия, которым более двух с половиной тысяч лет. Сенсационные находки ученые откопали этим летом на Бельском городище в Полтавской области. В одном из курганов наткнулись на настоящее скифское золото - диадему. В земле украшение пролежало сотни лет, но сохранилось идеально. Уникальным артефактом называют и бусину в виде жука-скарабея, которая, очевидно, попала к скифам из Египта.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" писала о том, что на раскопках бывшей столицы скифов археологи нашли римские застежки и шведские деньги.

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