Силовики снова провели обыск у детского писателя Олега Слепынина в Черкассах, которого обвиняют в "размещении статей против Томоса". Об этом сообщает друг писателя Дмитрий Скворцов в Facebook.

По его словам, следственная группа провела обыск у Слепынина без присутствия адвоката. По его данным, следственные мероприятия проводились в связи с вновь открывшимся обстоятельствами по показаниям нового свидетеля.

"К детскому писателю из Черкасс Олегу Слепынину снова ворвалась с обыском следственная группа. Без адвоката. Вроде бы, в связи с вновь открывшимся обстоятельствами по показаниям нового свидетеля", - написал Скворцов.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Скворцов

Напомним, первые обыски у писателя прошли 13 марта этого года из-за "размещения статей против Томоса". Позже в СБУ заявили, что прекратили распространение провокационных материалов, разжигавших религиозную вражду, которые готовил член Союза писателей России, проживающий в Черкассах.

Олег Слепынин - русский писатель, живущий в Черкассах, лауреат Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого (2005), Международной журналистской премии "Русский мир" (2005), лауреат Международной литературной премии "Русская премия" (под председательством Чингиза Айтматова, 2006).

Также мы подробно писали о том, как СБУ завело дело на детского писателя из Черкасс за критику Томоса в материале "Сказочная рука Кремля".