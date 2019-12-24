Компания "Роза Ветров" передумала запускать анонсированный ранее рейс Ивано-Франковск - Бухарест. Причиной такого решения стали низкие продажи билетов. Об этом сообщает avianews.com.

Уточняется, что авиакомпания собиралась обслуживать этот маршрут на сезонной основе на 48/49-местных региональных самолетах Embraer-145 дважды в неделю в период с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года. Билеты на эти рейсы продавались по цене от 2 500 гривен в одну сторону и от 5 000 гривен в обе стороны с учетом перевозки 23 кг багажа.

Предполагалось, что новым направлением заинтересуются любители катания на лыжах и сноубордах из Румынии, тем более, что авиакомпания разрешила провозить бесплатно один комплект спортивного снаряжения, если его вес вместе с багажом не превышает 23 кг.

В обновленном расписании "Розы Ветров" - два рейса из Ивано-Франковска в Киев и Днепр. Их авиакомпания планирует выполнять с 27 декабря 2019 года по 9 марта 2020 года дважды в неделю по понедельникам и пятницам на Embraer 145.

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