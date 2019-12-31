Сегодня мы встречаем Новый 2020 год. Этой ночью мы желаем веселого праздника, хорошего настроения и, конечно, успеть загадать заветное желание.

Не все ваши близкие, друзья и коллеги будут встречать Новый год с вами. Поэтому мы специально подготовили и предлагаем вниманию большой выбор оригинальных поздравлений, которые можно отправить им по смс или в мессенджере.

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Поздравления с Новым 2020 годом в прозе

Новый 2020 год - отличный шанс начать новую жизнь, настроиться на победы, поставить перед собой амбициозные цели, сделать себя лучше. Но самое главное - верить в свою победу, победу своей семьи. Пусть все начинания в 2020 году будут успешными! Ура! Поздравляю и крепко обнимаю!

С Новым годом! Пусть 2020-й сотрет все огорчения и умножит успех. Пусть каждая минутка нового года принесет что-то яркое и восхитительное. Пусть 2020-й станет годом важных встреч и потрясающих начинаний, годом рождения мечты, которая непременно исполнится! Здоровья и всех-всех благ!

Пусть в твоей жизни всегда будет место крепкой любви и новым победам! Пусть мысли будут чистыми, а неприятности уйдут, как прошлая осень. С Новым 2020 годом!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, что он принес нам самое долгожданное и желанное. Желаю крепкого здоровья, веры в чудеса и свои силы! Люблю, скучаю и крепко целую!

Мамочка и папочка! С Новым 2020 годом вас! Желаю вам не болеть, чаще улыбаться, побольше вам хороших эмоций в этом году и никаких поводов для грусти. Люблю вас и крепко целую!

С новым годом, детки! Из моей маленькой радости выросли люди с таким большим сердцем. С Новым годом, любимые, будьте счастливы!

В эту ночь твоя улыбка ярче, чем гирлянда. Я ослеплен ею, и не знаю, что стало этому причиной: твоя улыбка или моя любовь. Так пусть они никогда не гаснут! Обнимаю. С Новым годом!

Поздравления с 2020 годом в стихах

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Оригинальные тосты на Новый год 2020 - год крыс

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