Мэру Коростышева вручили пидозру за ущерб казне на 800 000 гривен
Мэра Коростышева уличили в служебной халатности при подписании актов на перевод денег за ремонт дорог, без надлежащей проверки качества выполненной работы.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook.
Фото: Facebook/Служба безпеки України
"СБУ разоблачила председателя Коростышевского горсовета на служебной небрежности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог", - уточнили в пресс-службе.
Действия городского головы нанесли бюджету города ущерб на сумму около 800 000 гривен. Мэру Коростышева сообщили о подозрении.
Как известно, мэром Коростышева Житомирской области является Иван Кохан.
Скриншот: Facebook/Служба безпеки України
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