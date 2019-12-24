Мэра Коростышева уличили в служебной халатности при подписании актов на перевод денег за ремонт дорог, без надлежащей проверки качества выполненной работы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook.

Фото: Facebook/Служба безпеки України

"СБУ разоблачила председателя Коростышевского горсовета на служебной небрежности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог", - уточнили в пресс-службе.

Действия городского головы нанесли бюджету города ущерб на сумму около 800 000 гривен. Мэру Коростышева сообщили о подозрении.

Как известно, мэром Коростышева Житомирской области является Иван Кохан.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

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