После продолжительной болезни в возрасте 67 лет скончалась знаменитая американская писательница, автор одних из самых продаваемых романов в мире, Джоанна Линдсей. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: nytimes.com

Уточняется, что писательница долгое время боролась с раком легких. Она скончалась еще 27 октября в своем доме в городе Нашуа, но ее семья рассказала об этом только сейчас. По словам ее сына Альфреда, семья была слишком опустошена ее смертью, чтобы объявить об этом раньше.

Джоанна Линдсей известна как автор романтических и любовных романов, действия которых происходили в разные эпохи. Ее книги были проданы по меньшей мере в количестве 60 миллионов экземпляров.

Известно, что Джоанна Линдсей родилась 10 марта 1952 года в ФРГ. В 1960-х годах переехала вместе с семьей в США.

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