В этот день, 24 декабря 1943 года, началась Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция Советской армии по освобождению Правобережной Украины. Об этом напомнило Министерство иностранных дел России у себя в Тwitter.

"Днепровско-Карпатская - одна из самых масштабных операций советских войск во время Великой Отечественной войны. По ее итогам советские войска очистили от врага всю территорию Правобережной Украины", - говорится в сообщении.

Днепровско-Карпатская операция длилась 118 дней. По ее итогам было разгромлено все южное крыло Восточного фронта нацистской Германии. Гитлеровцы потеряли около 400 тысяч солдат. Советские войска очистили от врага всю территорию Правобережной Украины. Были освобождены города Житомир, Луцк, Ровно, Винница, Кировоград, Николаев, Никополь, Кривой Рог, Одесса, Херсон. Советская армия пробилась к государственной границе СССР, вышла к Польше, Чехословакии, вступила на территорию Румынии.

Скриншот: Twitter/МИД России

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