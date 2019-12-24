В Киеве сегодня продолжится суд по сотрудникам "Беркута", которых обвиняют в расстреле 49 человек на Майдане.

Под стражей находятся четверо бойцов. Это бывший замкомандира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.

На предыдущем судебном заседании выступала юрист Елена Лукаш, которая в годы Майдана была министром юстиции. Она раскрыла материалы уголовного дела по майдановцам, которые первыми начали стрелять в правоохранителей.

Сегодняшнее заседание тоже имеет шансы стать знаковым. Ходят упорные слухи, что беркутовцев готовят на обмен, который планируется провести до новогодних праздников. Это значит, что суд может рассмотреть и отмену ареста для обвиняемых.

Это стандартная процедура для тех, чья вина еще не доказана и помиловать их нельзя - сначала суд отменяет их арест, а потом идет обмен.

С другой стороны, освобождение и выдача милиционеров может вызвать протесты националистов и "патриотов". Ведь, отпуская "беркутовцев", власть окончательно хоронит дела Майдана. Выйдет так, что обвиняемых теперь вообще не окажется. Преследовать майдановцев запрещает закон об амнистии. А милиционеров отдадут в Донецк.

"Страна" следит за сегодняшним судом в режиме онлайн.

Суд по делу Беркута. Прямая трансляция

13:20 Следующий суд назначен на 11:30 14 января, говорит судья. А сегодняшнее судебное заседание закончилось.

13:19 Судья сказал, что на данный момент не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет. Ее еще должны провести.

13:14 Судья завершил зачитывание баллистической экспертизы.

12:53 Время это время продолжается зачитывание баллистической экспертизы. Судья называет типы оружия, из которых были выпущены пули. Частично определить типы оружия не удалось.

12:43 Корреспондент "Страны" поинтересовался у адвоката Стефана Решко касательно возможного обмена. Он сказал, что узнал об этом с новостей и никак не может прокомментировать.

12:36 Сейчас суд зачитывает данные баллистической экспертизы гильз и пуль, изъятых с улицы Институтская, а также в гостинице Украина.

12:25 Фото "Страны" из зала суда.

12:16 Началось судебное заседание в деле "Беркута".

На нем должны были допросить Виталия Кличко в качестве свидетеля. Но Кличко не явился, аргументировав свою неявку важным заседание.