В ПЦУ отказались переносить Рождество на 25 декабря
Переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь, (и соответственно празднование Рождества 25 декабря - Ред.) может внести "смятение" в православие страны. Об этом заявил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями "двойного празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.
Как считает Зоря, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.
Скриншот: Facebook/Евстратий Зоря
Ранее сообщалось, что ПЦУ "тестирует" новую дату Рождества: на Волыни литургию отслужат 25 декабря и 7 января.
Также мы писали, что Епифаний разрешил своей пастве праздновать Рождество 25 декабря.