Переход Православной церкви Украины на Григорианский календарь, (и соответственно празднование Рождества 25 декабря - Ред.) может внести "смятение" в православие страны. Об этом заявил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями "двойного празднования") потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.

Как считает Зоря, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

Скриншот: Facebook/Евстратий Зоря

Ранее сообщалось, что ПЦУ "тестирует" новую дату Рождества: на Волыни литургию отслужат 25 декабря и 7 января.

Также мы писали, что Епифаний разрешил своей пастве праздновать Рождество 25 декабря.