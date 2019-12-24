По информации Госагентства автомобильных дорог Украины, для недопущения пробок во время движения и оперативной расчистки дорог от снега, временно вводится ограничение движения транспорта на дорогах государственного значения в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 24 декабря.

Львовская область

Согласно прогнозам синоптиков здесь 24 декабря ожидается ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололедица, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0... -5 °С).

С целью недопущения заторов в движении и для оперативной расчистки дорог от снега, с 20:00 23 декабря по 09:00 24 декабря временно ввели ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

М-06 Киев-Чоп, участок г. Старый Самбор-предел Закарпатской области;

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок г. Старый Самбор-предел Закарпатской области;

Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибирка-Львов, участок г. Давидов - граница Ивано-Франковской области;

Т-1402 Сходница-Песочная, участок г. Сходница-Дрогобыч.

Ивано-Франковская область

Здесь 24 декабря ожидается ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололедица, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0... -5 °С).

С целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистка дорог от снега, с 02:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно на горных перевалах:

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Вышковский перевал;

Закарпатская область

Во вторник 24 декабря здесь ожидается ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололедица, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0... -5 °С).

С целью недопущения заторов в движении и для оперативной расчистки дорог от снега, с 00:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно на горных перевалах:

Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопольский перевалы

Ранее сообщалось, что вторник принесет в Украину дожди и мокрый снег.

Также мы писали, что синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды.