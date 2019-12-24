Из-за снегопадов в Украине ограничили движение грузового транспорта в трех областях. Список трасс
По информации Госагентства автомобильных дорог Украины, для недопущения пробок во время движения и оперативной расчистки дорог от снега, временно вводится ограничение движения транспорта на дорогах государственного значения в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 24 декабря.
Львовская область
Согласно прогнозам синоптиков здесь 24 декабря ожидается ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололедица, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0... -5 °С).
С целью недопущения заторов в движении и для оперативной расчистки дорог от снега, с 20:00 23 декабря по 09:00 24 декабря временно ввели ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:
- М-06 Киев-Чоп, участок г. Старый Самбор-предел Закарпатской области;
- Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок г. Старый Самбор-предел Закарпатской области;
- Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибирка-Львов, участок г. Давидов - граница Ивано-Франковской области;
- Т-1402 Сходница-Песочная, участок г. Сходница-Дрогобыч.
Ивано-Франковская область
Здесь 24 декабря ожидается ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололедица, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0... -5 °С).
С целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистка дорог от снега, с 02:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно на горных перевалах:
- Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Вышковский перевал;
Закарпатская область
Во вторник 24 декабря здесь ожидается ухудшение погодных условий (мокрый снег, гололедица, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0... -5 °С).
С целью недопущения заторов в движении и для оперативной расчистки дорог от снега, с 00:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно на горных перевалах:
- Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;
- Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.
- Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопольский перевалы
Ранее сообщалось, что вторник принесет в Украину дожди и мокрый снег.
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