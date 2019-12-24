Принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко спортивный клуб "Пятый элемент" обвинил ГБР в распространении ложной информации об установленных в раздевалках заведения видеокамерах, которые могли тайно снимать посетителей.

Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем сайте.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - говорится в заявлении.

Также представители спортклуба заявили о масштабных подтасовках фактов и манипуляциях с информацией в СМИ касательно этой ситуации. По их словам, заведение всегда работало в рамках правового поля, а также оказывало полное содействие правоохранителям.

"Мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в клубе отметили, что главной ценностью его в течение многих лет работы является "несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни", поскольку он слишком дорожит доверием клиентов и своей репутацией.

"Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - подытожили представители "5 элемента".

Ранее сообщалось, что "Страна" узнала цены в спортивном клубе Порошенко, который обвинили в слежке за клиентами.

Также мы писали о том, как и зачем в спортклубах следят за клиентами в раздевалках и душевых.