Вчера, 23 декабря, возле кафе в столичном Гидропарке был расстрелян мужчина. Как выяснилось, жертвой киллера стал киевский бизнесмен. Убийца выстрелил в него как минимум 11 раз. Об этом передает УНН со ссылкой на собственный источник в полиции.

Напомним, что трагедия произошла около 15.00. Во время убийства киевский предприниматель (1978 года рождения), находился на заднем сиденьи своего автомобиля, которое было припарковано около кафе. Кроме того, в машине находилась и его знакомая (1988 года рождения).

Также известно, что нападавший приехал на место преступления на Mercedes-Benz. Он выстрелил не менее 11 раз в предпринимателя, после чего скрылся на авто. Машину, на которой он приехал, нашли сожженной под мостом Патона. Женщина, находившаяся в автомобиле предпринимателя в момент нападения, не пострадала.

Ранее сообщалось, что жертва стрельбы в киевском Гидропарке скончалась. Ею оказался столичный предприниматель.

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