По Днепру начал ходить украшенный новогодними рисунками трамвай. Праздничный общественный транспорт выполняет рейсы по маршруту №1. Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, трамвай украсили гирляндами, рисунками снежинок и шариками, а также текстовыми поздравлениями. От подобной инициативы у пассажиров поднимается настроение.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгли главную елку страны. Высота новогоднего дерева достигает более 20 метров, и на ее сооружение использовали 400 сосен. Для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.

Также сообщалось, что под Днепром установили новогоднюю елку на глубине 40 метров.