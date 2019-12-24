В Днепре запустили специальный новогодний трамвай. Фото
По Днепру начал ходить украшенный новогодними рисунками трамвай. Праздничный общественный транспорт выполняет рейсы по маршруту №1. Об этом сообщает "Информатор".
Как отмечается, трамвай украсили гирляндами, рисунками снежинок и шариками, а также текстовыми поздравлениями. От подобной инициативы у пассажиров поднимается настроение.
Фото: dp.informator.ua
Ранее "Страна" писала, что в Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгли главную елку страны. Высота новогоднего дерева достигает более 20 метров, и на ее сооружение использовали 400 сосен. Для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.
Также сообщалось, что под Днепром установили новогоднюю елку на глубине 40 метров.
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