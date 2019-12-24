В ночь с 23 на 24 декабря, в Киеве на проспекте Победы, которое выходит на Житомирскую трассу, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Согласно предварительным данным, в аварии столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате пострадали три человека, которых доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

Фото: Facebook/Киев Оперативный

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Как писала "Страна", на видео попал момент ДТП под Киевом, в котором пожилую женщину сбил внедорожник. На записи видно, как водитель сразу остановил свое транспортное средство и вышел проверить, что произошло. Как сообщалось, пострадавшая выжила, но получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пьяный полицейский не смог сбежать с места ДТП и после ареста привлек подставного водителя.