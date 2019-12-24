Президент США Дональд Трамп снова выступил с резкой и грубой критикой в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси и опять потребовал немедленного старта процедуры импичмента в Сенате США, где большинство у республиканцев.

Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter, заодно пообещав Нэнси Пэлоси скорую отставку.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее никудышные доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате. Больше не нужно тратить время на эту аферу с импичментом", - написал Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что американцы в оценке импичмента Трампа разделились поровну.