В понедельник, 23 декабря, на территории Канады случилось пять землетрясений в провинции Британская Колумбия. Эпицентр землетрясений находился в 100 км от города Порт Харди. Об этом сообщает CBC.

Скриншот: cbc.ca

Как отмечается, первое землетрясение началось в 05.00 по местному времни, а его магнитуда достигла 5.1 балла. К 12.00 произошло еще два (магнитуда 5,6. и 5.8). Затем днем случились еще два землетрясения магнитудами в 6,0 и 4,8.

Согласно последним данным, никто не пострадал. Также отсутствует угроза цунами.

По словам сейсмолога Эндрю Шеффера, канадцы даже не почувствовали подземельных толчков. При этом он сравнил стихию с большим грузовиком, который проехал неподалеку.

Ранее сообщалось, что в Казахстане произошло сильное землетрясение, магнитудой 5,2.

Также мы писали, что во время землетрясений в Албании погибла семья будущей невестки премьер-министра.