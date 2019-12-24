Россия может потерять в космосе спутник "Метеор-М", который сошел с заданной орбиты и стал практически неуправляемым. По предварительной официальной информации причиной ЧП стало столкновение спутника с метеоритом.

Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"На космическом аппарате "Метеор-М" №2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на его конструкцию. В результате чего он изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей.

В соответствии с заложенной логикой функционирования аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, незадействованные на обеспечение поддержания его функционирования (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).

После вхождения в зону российский наземных средств управления с космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-2 была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности: гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информаций", - рассказали в "Роскосмосе".

В настоящий момент со спутником ведется работа по программе главного конструктора. Как уверяют официальные лица, "Метеор-М" № 2-2 находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

Добавим, что спутник "Метеор-М" №2-2 был запущен 5 июля этого года с космодрома Восточный, а его летные испытания были завершены только 10 декабря, то есть всего за полгода до первого старта.

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