Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США, который не так давно побывал в Украине, выступил с очередной порцией обвинений в адрес миллиардера Джорджа Сороса. По мнению адвоката, знаменитый и скандальный финансист контролировал назначение американских послов в Украину.

Об этом Рудольф Джулиани заявил в интервью журналу New York.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он активно пользуется услугами агентов ФБР",- считает адвокат.

Так же по мнению Джулиани бывший посол США в Украине Мари Йованович (которую он назвал Санта Мари Йованович - Ред.), "контролируется" Соросом.

Личный адвокат Трампа так же опроверг обвинения в антисемитизме.

"Не говорите мне, что я антисемит, если я против Сороса. Я больший еврей, чем Сорос. Я, наверное, знаю больше о нем - он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он ужасный человек", - заявил Рудольф Джулиани.

Ранее "Страна" св материале "Миллиарды Порошенко и разворованные гранты" выяснила, что накопал Джулиани во время визита в Украину.