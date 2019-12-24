Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, рассказал как именно в "Нафтогазе" потратят три миллиарда долларов, которые получат от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявлении нардепа от "Слуги народа" передает "Громадське".

"Во-первых, у них (у "Нафтогаза" - Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета", - сказал Андрей Герус.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" станет газовым агентом "Газпрома" и возьмет на себя все риски.

Так же "Страна" в материале "По хорошему, тарифы нужно снижать на 50%" выяснила, уменьшатся ли платежки для украинцев после соглашения по газу с Россией.