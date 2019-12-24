Вчера, 23 декабря, азербайджанский лоукостер Buta Airways открыл новый регулярный рейс Баку - Львов. Первым рейсом в столицу Галичины прибыл 51 пассажир, а обратно отправились 64 клиента. Рейсы будут выполняться на самолете Еmbraer-190.

Об этом сообщает портал ЦТС.

Фото: Аэропорт "Львов"

В дальнейшем в течение зимнего сезона полеты во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам. Минимальный тариф в одну сторону составляет 29 евро.

В аэропорту напомнили, что в течение нескольких лет по маршруту Баку-Львов летали самолеты компании Azаl Airlines. Но эти рейсы прекращались на зимний сезон. В этом году авиакомпания решила изменить политику и передала выполнение рейсов своей дочерней компании Buta Airways.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский лоукостер SkyUp с марта запускает рейс из Киева в Бари.