В России произошла очередная авиационная катастрофа с военным самолетом. Здесь, в Хабаровском крае разбился суперсовременный истребитель-невидимка Т-50. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", - сообщил источник.

Су-57 (Т-50) разбился в России, фото: techcult.ru

Техническая справка

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Примерно четвертая часть всех используемых в конструкции самолета материалов приходится на композиты на базе углепластиков. Больше всего они задействованы на внешних поверхностях, что позволило значительно снизить радиолокационную заметность истребителя.

Ранее "Страна" сообщала, что в России разбился истребитель МиГ-31, пилоты выжили.