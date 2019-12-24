В Шацке Волынской области домушник проник в чужой дом, украл продукты питания из морозильной камеры холодильника и засунул туда кота, в результате чего животное погибло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы Шацкого районного суда.

В постановлении суда сказано, что злоумышленник, поместив несчастного питомца в морозильную камеру, подпер дверь доской ламината, чтобы кот гарантировано не выбрался.

Обчистив холодильник, вор пробрался в пристройку, откуда похитил алюминиевую посуду и деньги.

Вскоре преступника задержали при попытке ограбить магазин. Он был нетрезв и старался топором разбить окно, однако его поймали полицейские.

Как выяснилось после установления личности задержанного, ранее он уже имел судимость. Суд принял решение заключить его под стражу на два месяца.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве гражданин США пытался вынести из магазина продуктов на сумму около пяти тысяч гривен.

Также мы писали, как в столице у мужчины украли пакет с продуктами, пока он просил жену сбросить ему ключи от квартиры в окно.