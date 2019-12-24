Зимние праздники не должны становиться "каникулами" от здорового образа жизни.

Об этом предупредили в министерстве здравоохранения.

"Особенно это касается детей, которые обычно получают много вкусностей в подарок. Однако чрезмерное потребление сладостей может стать причиной зубного кариеса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа. Ведь большинство магазинных сладостей содержат много сахара и вредных трансжиров", - предупредили в министерстве.

Советы:

Ограничьте уровень потребления сахара до 5% от общего количества потребленных калорий. Такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока в пяти чайных ложках сахара, если речь идет о суточную норму.

уровень потребления сахара до 5% от общего количества потребленных калорий. Такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока в пяти чайных ложках сахара, если речь идет о суточную норму. Замените конфеты и кондитерские изделия альтернативными сладостями. Это могут быть свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и полосе пастила, натуральный зефир.

конфеты и кондитерские изделия альтернативными сладостями. Это могут быть свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и полосе пастила, натуральный зефир. Будьте настойчивы . Даже если с первого раза ребенок отказалась от здорового десерта, продолжайте предлагать.

. Даже если с первого раза ребенок отказалась от здорового десерта, продолжайте предлагать. Ограничьте потребление сладких напитков. Особенно это важно для детей раннего возраста, традиционно потребляют несколько порций сока в день.

потребление сладких напитков. Особенно это важно для детей раннего возраста, традиционно потребляют несколько порций сока в день. Праздничное оформление и подача пищи привлечет внимание ребенка и привлечет попробовать новое блюдо.

и подача пищи привлечет внимание ребенка и привлечет попробовать новое блюдо. Внимательно изучайте маркировку продуктов, которые вы предлагаете детям.

маркировку продуктов, которые вы предлагаете детям. Откажитесь от приема пищи с трансжирами.

от приема пищи с трансжирами. Готовьте домашние сладости вместе с детьми. Тогда вы будете уверены в качестве всех ингредиентов, которые используете. Кроме того, это создаст атмосферу настоящего семейного праздника.

Ране сообщалось, что 14 ноября в мире отмечают День борьбы с диабетом.

Также мы писали, что сладкая газировка очень опасна и может вызвать диабет второго типа.