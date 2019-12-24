Выборы в общины: "Слуга народа" не побеждает, но выигрывает

Вчера были подведены предварительные итоги воскресных выборов в объединенные территориальные общины – первых после смены власти в стране. Голосовали сразу в 86 общинах, и по результатам этих голосований "Слуга народа" объявила о своей победе. Хотя правильнее эти результаты будет назвать "ни победа, ни поражение".

Выборы в более чем половине общин "слуги" проиграли. Им удалось показать свою убедительную победу только благодаря общему подсчету голосов, который благодаря поддержке в более крупных общинах привел к хорошему результату для власти. Однако выборы в ОТО – это, образно говоря, не пропорциональная система, а мажоритарка. Потому не важно, сколько процентов голосов собрала та или иная партия, – важно, сколько у нее оказалось "мандатов" глав ОТО.

И вот тут показатель оказался существенно меньше 50%. Большинство победителей – это самовыдвиженцы, то есть представители местных элит, которые перекочуют в новые кресла из кресел глав городских, сельских или даже районных советов. Попытка команды довести до конца монополизацию всей вертикали власти не удалась.

Но это не поражение. Давно очевидно, что, чем ниже уровень власти, тем слабее на нем работают инструменты, приносящие победу на общегосударственном уровне. А ОТО – это теперь самый нижний уровень власти.

К тому же, выигравшие выборы самовыдвиженцы – это тоже власть, а не оппозиция к ней. По стране не наберется и десятка общин, руководство которых может себе позволить проводит независимую от центра политику. А остальным нужны субсидии из бюджета, которые, находясь в оппозиции, не получишь.

Обмен пленными: все-таки под Новый год

Вчера появился шанс на то, что к Новому году все удерживаемые в плену и тюрьмах у сепаратистов граждане Украины окажутся дома. Минская контактная группа все-таки смогла согласовать обмен пленными по формуле "все установленные на всех установленных", о которой не могли договориться неделю назад.

В принципе, было ясно, что рано или поздно стороны согласятся на такую формулу, потому что именно она была записана в коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки". Было неясно только, по какой причине украинские переговорщики вдруг отошли от парижских соглашений и стали настаивать на ограничение обмена только осужденными.

По одной из версий, Киев не хотел выдавать сепаратистам сидящих шестой год в СИЗО беркутовцев, которых все еще якобы хотят вывести на суд по убийствам на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Но более реально, что был задействован чисто политтехнологический принцип: устроить обмен "под елочку", чтобы показывать позитивные новости на Новый год. Договориться заранее об обмене в последних числах месяца было бы странно, а теперь, после недельной задержки, в самый раз.

Теоретически, конечно, обмен накануне Нового года еще может сорваться. Но похоже, что причин для этого нет. Киеву и Москве удалось найти компромисс в газовом вопросе, а Верховная Рада пролонгировала закон об особом статусе Донбасса. Большего до конца 2019 года ожидать и не стоило. Так что ни у кого нет повода портить друг другу праздник.

Правительству промышленность не нужна?

Что испортило настроение под праздники, так это сообщение Госстата об уровне промышленного производства за ноябрь: по сравнению с ноябрем 2018 года он упал сразу на 7,5%. И теперь по итогам года падение промпроизводства составляет уже 1,2%. На фоне громких успехов сельского хозяйства и продолжающегося укрепления гривны информация по промышленности выглядит трагически.

Но не для всех. Похоже, нынешнее правительство озабочено проблемами индустриального сектора экономики еще меньше, чем прошлое. Когда министр экономики Тимофей Милованов интересуется у металлургов, почему их заводы еще работают, вряд ли можно рассчитывать на его интерес к развитию данной отрасли.

Да и на интерес всего правительства в целом – тоже. Печально известная "пирамида ОВГЗ" ведь не была самоцелью: еще прошлый Кабмин, наблюдая за падением прямых зарубежных инвестиций в экономику, решил привлекать их через финансовый рынок.

В течение 2019 года этот инструмент был отточен, и в результате привлечение иностранного капитала под покупку гривневых облигаций превысило объем прямых инвестиций из-за рубежа. Так что зачем им финансировать программы поддержки промышленности или экспортное агентство, если можно просто напечатать облигаций и продать их международным спекулянтам?

Кстати, произошедшее в связи с этим укрепление гривны другим концом тоже ударило по экономике: потери прибыли экспортеров (в данном случае уже не только промышленников, но и аграриев) оказались пропорциональны снижению курса доллара к национальной валюте. Но зачем правительству думать о прибыли отечественных производителей, если обеспечить прибыль иностранным спекулянтам гораздо легче?

Либерал Дробович и немного Вятровича

Глава Института нацпамяти Антон Дробович вчера дал свою первую пресс-конференцию. То есть до вчерашнего дня уже были два случая, когда сменщик Вятровича излагал свои взгляды, но полноценную пресс-конференцию он дал впервые. И после нее стало окончательно ясно, что система взглядов Дробовича – это смесь мягкого национализма с либерализмом.

В некоторых ключевых аспектах нынешний глава Института нацпамяти – либерал. Так, он признает, что вожди ОУН-УПА Степан Бандера и Роман Шухевич не являются героями для значительной части общества, а героизация дивизии СС "Галичина" – это оскорбление для тех, чьи предки воевали против нацистской Германии.

В этом плане Дробович оказался смелее даже национал-либералов из "Нашей Украины" Виктора Ющенко и "Батькивщины" Юлии Тимошенко (не говоря уже о Блоке Петра Порошенко), которые понимали спорность данных вопросов, но молча шли за лидерами.

Однако при этом глава Института нацпамяти намерен продолжать политику предыдущих лет в тех вопросах, которые были спорными, но со временем потеряли остроту. В частности, продвижение идеи Голодомора как геноцида украинского народа и завершение переименований в рамках декоммунизации.

Действительно, после проведения основной массы переименований острота этого вопроса спала, поскольку вызывалась она скорее бытовыми неудобствами, чем сожалением о памяти Владимира Ленина или Григория Петровского. Исключением остаются Кропивницкий и Горишние Плавни (бывшие Кировоград и Комсомольск), где большинство жителей считают нынешние переименования неудачными.

И, конечно, исключением остаются названия, связанные с героями Великой Отечественной. Дробович поддержал точку зрения предыдущей власти насчет невозможности возвращения имени маршала Георгия Жукова проспекту в Харькове. Однако он вводит в заблуждение (либо просто не знает) насчет закона о декоммунизации, к которому дополнительно была принята статья, объясняющая, что не обязательно переименовывать улицы или города, названные в честь героев войны с немцами. А Жуков таким героем и является – несмотря на то, что в 1950-е был министром обороны и членом президиума ЦК КПСС.

И уж тем более таким героем является генерал Николай Ватутин, который умер в 1944-м и не достиг после войны таких высот, как Жуков.

Поезд на Крым: возвращение

Вчера в Крым снова пошли поезда. После того, как Киев в 2014-м решил прекратить курсирование поездов на аннексированный полуостров, Крым в течение шести лет оставался без железнодорожного сообщения. Теперь оно восстановлено, но – по другому маршруту.

Украинские политики новость о поезде, пущенному по Керченскому мосту, проигнорировали. Естественно, из патриотических побуждений – ведь все равно Россия развалится, как только Путин умрет, а потому нечего писать о Крыме, пока он оккупирован. Но выглядит это так, будто украинские политики признали тему нового крымского поезда внутренним делом России.

Между тем, это украинский вопрос в не меньшей степени, чем российский. И это очередной пример того, как непродуманные санкции ведут и к политическим, и к экономическим потерям.

Если бы российские поезда до сих пор ходили через территорию Украины, то, во-первых, можно было бы контролировать, кто в этих поездах ездит, а во-вторых, получать плату за прохождение поездов по нашей территории. Но амбиции в который раз оказались важнее здравого смысла.

Санкции имеют смысл только в том случае, если они необратимы. Но таких санкций практически не бывает. В конечном итоге страна, которая попадает под санкции, находит альтернативу, а страна, которая санкции вводит, просто подсчитывает экономические убытки. Поэтому нечего удивляться, что Путин хвалит антироссийские санкции, а французский и немецкий бизнес требует их отменить.