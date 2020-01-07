В Минздраве накануне новогодних и рождественских праздников напомнил украинцам, что глинтвейн вреден для здоровья.

Как говорится в сюжете ТСН, традиционное теплое вино в период новогодних праздников врачи подвергли острой критике и опровергли всю полезность пряного напитка.

Так, по мнению медиков, витаминов в якобы насыщенном фруктами напитке уже нет. Все из-за термообработки. А в целом, украинцам советуют создавать себе праздничное настроение совсем без алкоголя.

Ранее сообщалось, что в прошлую пятницу состоялся первый корпоратив депутатов "Слуги народа", он сопровождался вином и виски, а пела для молодых депутатов Тина Кароль.

Также мы писали, что медики назвали причину инфаркта у взрослых мужчин, что заметна ещё у подростков.